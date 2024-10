„Drei Punkte holen“, sagt Sanel Catovic. Die Antwort auf die Frage, was sein FV Dudenhofen am Freitagabend (19.30, Iggelheimer Straße) gegen den FK Pirmasens II in der Verbandsliga Südwest vorhat, kommt voller Überzeugung.

Der Mittelfeldspieler sei kein Tiefstapler, wie er selbst zugibt und fügt hinzu: „Die Mannschaft hat alles, was es braucht, um oben mitzuspielen.“