SV Morlautern verpasst TuS Mechtersheim beim 6:2 eine Abreibung. Die Gäste feiern eine glanzvolle gute Viertelstunde. Torwart Klein mutiert binnen Sekunden vom Helden zum Unglücksraben.

Wenn der SV Morlautern in der Oberliga in die Vorderpfalz reist, gilt es, aus fast aussichtsloser Lage heraus die Trendwende einzuleiten. So war’s auch am Freitag beim 6:2 (4:1)-Auswärtssieg bei TuS Mechtersheim. Schon vor gut einem Jahr brachen die Gäste in die Region auf, drehten in allerletzter Sekunde ein 0:1 beim gut gestarteten FV Dudenhofen in ein 2:1.

Das Ende ist bekannt. Morlautern schaffte den Klassenverbleib. Die Spargeldörfler laufen nun in der Verbandsliga auf. Jetzt sah es für Schlusslicht SVM angesichts des riesigen Rückstands noch dramatischer aus. Klar, die Westpfälzer bleiben Letzter, verpassten Mechtersheim aber eine grausame gute Viertelstunde.

Torjäger Dennis Arnst vom TuS prüfte als Erster Schlussmann Bakary Sanyang mit einem Flachschuss. Morlautern antwortete mit einer noch besseren (Doppel)Chance. Beide Abwehrreihen wirkten aufgrund ihres Tabellenstands nervös. Das betraf auch die Keeper. Das glitschige Geläuf erleichterte dabei die Arbeit sicherlich nicht.

Nach Foul an Dennis Jander parierte Maxime Klein den alles andere als schwach geschossenen Elfmeter von Leopold Mühlen. Dann schlug er wieder zu, der Dudenhofenschreck von 2023, Felix Bürger. Dessen Ecke von links prallte vom langen Pfosten zum 1:0 ins Netz (28.). Die Römerberger standen unter Schock, nahmen das 0:2 durch – Bürger – hin (32.).

Die Blauen begannen zu mosern. Die Reservisten trabten sich warm. Oskar Wolf rutschte weg. Klein wehrte gegen David Schehl ab. Aber Thomas Roetynck staubte zum 3:0 ab (37.). Die Fans schlossen sich dem negativen Gegrummel ein, während die Gästeanhänger von ihrer Holzbank aufsprangen und ihre Helden unten schon ein Zu-null-Spiel forderten.

Und dann durfte auch Schehl zum 4:0 (45.). Es war aber auch verflixt aus Sicht der konsternierten Mechtersheimer. Fast jeder Versuch saß. Beim 1:4 durch Josip Saravanja mit dem Halbzeitpfiff drehte es sich schon nicht mehr um den Anschluss zum psychologisch günstigen Zeitpunkt, auch wenn Trainer Jürgen Kramny zur Pause drei Mal tauschte, weil Mühlen seinen Fauxpas vom Punkt korrigierte, den alten Abstand wieder herstellte (52.). Und doch verkürzte im Gegenzug Arnst. Bobby Edet beendete das nur für den Letzten muntere Scheibenschießen.

Und schlug Morlautern vor gut einem Jahr in Dudenhofen noch eine gelb gekleidete Mannschafte, brachte ihnen selbst diese Trikotfarbe Glück. Erlösung für die Einheimischen: Die 90 Minuten endeten ohne Nachspielzeit.