Im Gewerbering in Dudenhofen ist am Dienstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen Stefan Zöller informiert, hätten Strohballen in einer Lagerhalle gebrannt, weshalb es zu starker Rauchentwicklung kam. Die Feuerwehr bat Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten. „Es gab eine massive Geruchsbelästigung“, sagte Zöller am späten Nachmittag. Schadstoffe seien aber keine freigesetzt worden. Die L537 zwischen Dudenhofen und Harthausen war zeitweise voll gesperrt.

Bis in den Abend hinein waren Einsatzkräfte damit beschäftigt, die Strohballen auf eine Freifläche zu transportieren und abzulöschen. Die Halle in offener Bauweise ist laut Zöller einsturzgefährdet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde bei dem Brand eine Person leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Zur Brandursache macht die Polizei in ihrer Mitteilung keine Angaben, Wehrleiter Zöller geht nicht von Brandstiftung aus. Strohballen waren Mitte März auch in Speyer in Flammen aufgegangen. Damals kam für die Polizei Brandstiftung als Ursache in Betracht.

In Dudenhofen im Einsatz waren die Feuerwehren aus der gesamten Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen sowie die Feuerwehr Speyer und Wehrleute aus Maxdorf. Außerdem sei der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises vor Ort gewesen. Aus Neustadt und Speyer hätten Kräfte des Technischen Hilfswerks unterstützt. Außerdem seien Polizei, Stadtwerke, Bauhof und Wasserschutzbehörde vor Ort gewesen. Damit waren laut Zöller mehr als 100 Personen im Einsatz.