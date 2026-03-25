Nach dem Brand in den frühen Morgenstunden des 12. März, als in der Straße Am Rübsamenwühl eine Feldscheune voller Strohballen ein Raub der Flammen wurde, geht die Kriminalpolizei offenbar nicht von einer natürlichen Ursache für das Feuer aus. „Nach derzeitigem Stand“ komme Brandstiftung in Betracht, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz auf Anfrage mit. Darüber hinaus wollte er wegen der laufenden Ermittlungen keine Angaben machen. Die Feuerwehr Speyer hatte unmittelbar nach dem Einsatz eine Selbstentzündung des in der Scheune gelagerten Strohs nahezu ausgeschlossen. Nach RHEINPFALZ-Informationen gibt es Video-Aufnahmen aus der Tatnacht, auf denen zu sehen sein soll, wie eine Person die Scheune betritt und sie auch wieder verlässt. Kurz danach sei zu erkennen, wie das Gebäude in Flammen aufgeht.

Die Scheune brannte innerhalb kurzer Zeit lichterloh, die Feuerwehr konnte die völlige Zerstörung des Holzbaus nicht mehr verhindern. Eigentümer des Gebäudes ist die Stadt, die das Anwesen an den Reitclub Speyer verpachtet hatte. Dieser hat seine Heimat auf dem nahen Ludwigshof und nutzte die Scheune, um darin zuletzt mehr als 90 Rundballen Stroh unterzubringen, die ebenfalls zu Asche wurden. Der Verein beziffert den Schaden auf rund 5000 Euro und versucht seitdem verzweifelt, seinen Bedarf an Einstreu-Material durch Nachkäufe und Spenden zu decken. „Aber unser finanzieller Spielraum ist begrenzt“, sagt Sportwartin Sandra Drawe. Auch habe es im vergangenen Jahr witterungsbedingt nur eine geringe Strohernte gegeben. Weil dem Reitclub die gepachtete Scheune fehlt, muss er laut Drawe eine der bisherigen Reithallen als provisorisches Strohlager nutzen: „Das ist nicht optimal, doch was sollen wir machen?“