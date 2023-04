Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Boschstraße in Speyer ist einer der größten Umschlagplätze für Hilfstransporte in die Ukraine entstanden. Dort hat der Bundeszentralverband des christlich-diakonischen Stephanus-Hilfswerks seinen Hauptsitz. Auf dem Gelände kommen auch täglich neue Geflüchtete an. Ein Besuch an der Stelle, wo deutlich wird, was Krieg bedeutet.

Michael Akulenkos Handy ist im Dauerbetrieb. „Mich rufen ukrainische Nummern an, die ich noch nie gesehen habe“, sagt der 30-Jährige. Der Elektriker, der hauptberuflich