Für Stefan Hornbach ist das Aufenthaltsstipendium im Künstlerhaus fast ein Heimspiel. Denn der rührige Theaterautor und Bühnenakteur, der heute in Berlin lebt, kam 1986 in Speyer zur Welt und ist in Böhl-Iggelheim groß geworden. Als Student der Theaterwissenschaft und Psychologie sowie der Neueren deutschen Literatur, des Schauspiels und des Literarischen Schreibens zog es ihn nach München, Ludwigsburg und Leipzig.

Das Masterstudium, das er dort draufsattelte, verband er mit dem Burgschreiber-Auftrag im Brandenburgischen Besko, wo sein erster Roman entstand. Das Manuskript hat er nun mit nach Edenkoben gebracht. Hier soll es den letzten Schliff und eine Fortsetzung erhalten. Denn der Ich-Erzähler, der mit dem Autor manche Gemeinsamkeit hat, weiß über sein junges Leben mit all dem Streben nach Freundschaft, Anerkennung und Liebe, aber auch der Bewältigung einer schweren Krankheit, so viel Tiefgründiges zu erzählen, dass es einen einzigen Band gesprengt hätte.

Wie seine witzig-satirischen Theaterstücke, darunter „Der Schwalbenkönig“, der bereits im Badischen Staatstheater Karlsruhe inszeniert wurde, verstehen sich auch Hornbachs Prosatexte als „Coming of Age“-Geschichten mit allen Facetten des „schambehafteten Erwachsenwerdens“. Dabei will der Autor „nichts verharmlosen“, dem ernsten Sachverhalt, der sich unter anderem auch um das Verhältnis junger Menschen zum Leistungssport dreht, aber durchaus „eine heitere Note“ geben. Weil Hornbach seine Story ganz bewusst in Pfälzer Lokalkolorit taucht, ist das Stipendium in Edenkoben für ihn geradewegs ein Volltreffer.