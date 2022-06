Der Radiomacher vom „Rock-Sender Regenbogen 2“ Stefan Gebert erzählt, spielt und singt mit seiner Band Lieder die ihn, Jahrgang 1966, im Laufe seines Lebens geprägt haben.

Schon gewusst? Der Song „Layla“ von Eric Clapton erzählt von einem Mann der unsterblich in eine Frau verliebt ist, die für ihn unterreichbar ist. Eric Clapton arbeitet damit seinen eigenen Herzschmerz auf, denn auch er liebte 1966 eine Frau, die er nicht haben konnte: Pattie Boyd, die Frau seines besten Freundes Ex-Beatle Goerge Harrison.

Geschichten wie diese erfahren die Besucher der „Hits & Stories-Show“ am 25. Juni in Waldsee. Der Radiomacher vom „Rock-Sender Regenbogen 2“ Stefan Gebert erzählt, spielt und singt mit seiner Band seine ganz persönlichen „Meilensteine der Rockgeschichte“, Lieder die ihn, Jahrgang 1966, im Laufe seines Lebens geprägt haben. „Zum Teil geht um den Background der Songs, aber auch um persönliche Erlebnisse, die ich damit verbinde“, erzählt Gebert. So zum Beispiel das Gefühl der Übelkeit, das er als kleiner Junge bei dem ersten Live-Konzert auf einem Camping-Platz in Spanien bei „Smooth“ von Santana erlebt hat, weil die Bässe so furchtbar laut waren.

Traum erfüllt

Als Sänger und Saxophonist ist Stefan Gebert schon seit vielen Jahren auf den Bühnen der Region unterwegs. 25 Jahre lang hat er zusammen mit dem Pianoman Frank Steuerwald im Duo „Hey Babe“ Geschichten über die Entstehung unsterblicher Songs erzählt und gespielt. Bis die Corona-Pandemie ihn einen anderen Weg einschlagen ließ. Nun hat er sich mit einer neuen Band einen Traum erfüllt. „Ich habe eine Band, in der alle singen – eine Chor-Band“, schwärmt er von vierstimmigem Chorgesang, zum Beispiel bei „Take it easy“ oder „Lonesome Loser“. Mit Stefan Gebert spielen nun die beiden Akustik-Gitarristen Alex Lützke und Frank Ruppert und der Bassist Chris Linder und sorgen für Unplugged-Feeling.

21 Songs und ganz viele interessante Information stehen auf der Playlist der Band. Unter anderem Songs von Queen, Whitesnake, Eagles und Sting, aber auch ein BAP Titel, zu dem Gebert, wie sollte es auch anders sein, wieder eine ganz besondere Beziehung hat, die etwas mit einem Backstage-Treffen zu tun hat. „Es ist aber nicht so, dass ich die ganze Zeit rede“, betont Gebert. Etwa eineinhalb Minuten pro Song gibt es Infos, dann wird gerockt. Doch er hat die Erfahrung gemacht, dass die Geschichten über die Songs die Zuhörer noch mehr ankicken.

Song aus der Badewanne

Wer also erfahren möchte, welchen Song Freddy Mercury in der Badewanne komponiert hat oder wie das Album „Mensch“ von Herbert Grönemeyer entstand, kommt am besten am 25. Juni um 20 Uhr ins Katholische Pfarrzentrum nach Waldsee. Karten zum Preis von 15 Euro gibt es im Rathaus Waldsee, Telefon 06236 4182103 oder an der Abendkasse.

Übrigens hat Eric Clapton 1979 letztlich doch noch die Frau seiner Träume geheiratet, auch wenn die Ehe dann nur acht Jahre halten sollte. Auch bekommt das Publikum von Stefan Gebert erzählt.