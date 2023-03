Innerhalb der nächsten 30 Tage soll ein kleines Flugzeug über Speyer seine Kreise ziehen und dabei Material für eine Gefahrenkarte bei Starkregen in der Domstadt liefern. In einer Pressemitteilung der Stadt heißt es, dass eine zweimotorige Cessna in insgesamt vier Flugstunden 47 Streifen über Speyer abfliegen wird und dabei an 5000 fest definierten Punkten rund 25.000 Bilder der Oberfläche aufnehmen wird. Die Bilder würden im Anschluss zu einer einzigen Karte zusammengefügt, welche den Ausgangpunkt für die Gefahrenkarte für das gesamte Stadtgebiet bilde.

Flughöhe: 500 Meter

„Wenn es zu Starkregen kommt, bestimmen mitunter wenige Zentimeter, wohin das Wasser fließt. Mittels Simulation können mögliche Wasserwege identifiziert und so schnelle und zielgerichtete Maßnahmen abgeleitet werden“, teilt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) mit. Um die Beschaffenheit des Bodens so genau wie möglich abzubilden, erfolge die ung in einer Höhe von etwa 500 Metern. Laut Stadt könnten aus der erstellten Karte keine personenbezogenen Daten erfasst werden. Die von der Stadt und den Stadtwerken beauftragte Befliegung erfolge innerhalb des genannten Zeitraums, sobald es die Wetterlage zulasse.