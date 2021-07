Im Herbst 2022 könnte die neue Brücke fertig sein, mit der die Stadt die B39 zwischen Paul-Egell-Straße und Vogelgesang überqueren will. Die Planungen laufen.

82,50 Meter lang soll die neue Verbindung werden. Die Stadt hatte im vergangenen Jahr drei Vorschläge dafür eingeholt und letztlich die Variante des Kemptener Ingenieurbüros Dr. Schütz empfohlen, die mit Kosten von 980.000 Euro die günstigste wäre. Manchen war sie im Stadtrat nicht elegant genug, beschlossen wurde ihr Bau dennoch. Zur Ausführung habe es zuletzt Planungsgespräche mit dem für die B39 zuständigen Landesbetrieb Mobilität (LBM) gegeben, teilt die Stadt auf Anfrage mit. „Die Planungsunterlagen wurden zwischenzeitlich fertiggestellt und werden dem LBM in dieser Woche zur eingehenden Prüfung und Freigabe zugeleitet.“

Auf die Entwurfsplanung werde dann noch die Ausführungsplanung folgen, erklärt Sprecherin Lisa Eschenbach. Die öffentliche Ausschreibung sei für Ende des Jahres geplant, sodass mit dem Bau im Frühling 2022 begonnen und die Radfahrer- und Fußgängerbrücke im Herbst 2022 fertiggestellt werden könnte.

Zuschüsse erwartet

Parallel laufe ein baurechtliches Verfahren. Die Offenlage der Pläne stehe aus, werde aber noch in diesem Jahr angesetzt, um rechtzeitig Baurecht zu erlangen. Die Verbindung vom Bereich des Lidl-Kreisels zum neuen Viertel am Priesterseminar wird über das Programm „Soziale Stadt Speyer-Süd“ bezuschusst. Die Planer haben sie als Wunsch der Bürger vor allem im Vogelgesang identifiziert. Zu den Baukosten kommen 220.000 Euro Ablöse an das Land, mit denen sich die Stadt von den Unterhaltungskosten für das Bauwerk „freikauft“.