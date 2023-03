Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Baumfällungen am Hirschgraben sind abgeschlossen. Sechs Bäume an der Mauer zum Adenauerpark und weiteres Grün sind weg. Die Straße und die angrenzende Kreuzung am Guido-Stifts-Platz sollen neugestaltet werden. Dennoch dürfen die Bäume direkt am Verkehrsweg stehen bleiben.

Dass die weiter von der Straße entfernten Bäume weg mussten, aber die näheren stehen bleiben, hat mit der Umbauplanung zu tun, erläutert die Stadt auf Anfrage: „Der