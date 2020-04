Alle städtischen Kultureinrichtungen und Veranstaltungsstätten bleiben bis einschließlich Mittwoch, 6. Mai, geschlossen. Dazu zählen die Stadthalle, die Städtische Galerie, die Heiliggeistkirche, das Kinder- und Jugendtheater, die Winkeldruckerey oder das Zimmertheater. Das hat die Stadt Speyer am Samstag beschlossen.Das Stadtarchiv und die Stadtbibliothek bleiben noch bis einschließlich Sonntag, 3. Mai, für die Öffentlichkeit zu. Bis dahin wird ein Konzept für eine Öffnung unter den geltenden Hygienerichtlinien erarbeitet.

Gemäß der aktuellen Vorgaben sind auch alle städtischen Großveranstaltungen bis 31. August abgesagt: Dazu gehören der Kinder- und Jugendflohmarkt am 2. Mai, der Stoffmarkt am 3. Mai, der Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt am 16. und 17. Mai, das Fest „Voll was los“ am 9. Mai, die Kult(o)urnacht am 5. Juni sowie Jazz im Rathaushof vom 20. bis 23. August entfallen.

Mit den externen Veranstaltern des Musikfestes der Deutschen Staatsphilharmonie, der Kaisertafel und des Mittelalterlichen Phantasie Spektakulums finden im Laufe der Woche Gespräche statt. Außerdem werden alle Stadtteilfeste bis einschließlich Juli abgesagt. Ob und welche Stadtteilfeste ab August stattfinden können, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

Auch die Verlegung weiterer Stolpersteine kann nicht wie geplant im Mai stattfinden. Die Neuregelungen für Speyer fußen auf der vierten Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz.