Fünf Euro für jedes abgelegte Jugendsportabzeichen in Schulen und Vereinen schüttet die Sparkasse Vorderpfalz auch in diesem Jahr aus. Das hat sie am Donnerstag mitgeteilt. Erforderlich dazu ist nur eine Online-Registrierung bis Mittwoch, 31. März, unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/jugendsportabzeichen

Das Geld soll in Speyer und im Rhein-Pfalz-Kreis in die Anschaffung von Sportgeräten fließen.