Wer am Dienstagabend die Augen nach oben richtete, hat nichts falsch gemacht. Auch in Speyer fielen die prägnanten Mammatuswolken auf. Dazu kam das Brezelfest-Feuerwerk. Nur der Feuerwerker hat nach unten geblickt.

Das Bangen vorab, ob das Brezelfest-Feuerwerk angesichts der Trockenperiode mit Brandgefahr überhaupt steigen kann, war schnell vergessen. Es hat geklappt am Dienstagabend zum Abschluss der sechstägigen Großveranstaltung. Der Applaus auf dem Festplatz war groß.

Durch seine professionelle Vorbereitung in Absprache mit der Speyerer Feuerwehr sei er für alle Eventualitäten gewappnet gewesen, so danach der beauftragte Feuerwerker Thomas Fischer von der Wieslocher Firma Beisel. Auch das Gewitter, das am Abend über Teilen der Vorderpfalz tobte, habe Speyer verschont: „Wir haben wieder Glück gehabt mit dem Wetter“, sagte Fischer, der seit vier Jahrzehnten an Feuerwerken in Speyer beteiligt ist.

Das bisschen Regen, das während der Pyro-Show niederprasselte, sei kein Problem gewesen: „Wir decken die Effekte mit Folien ab und schießen dann durch diese hindurch“, erklärte Fischer. Dass der Himmel danach die Schleusen öffnete, sei für sein Feuerwerk kein Problem – und für die Natur einfach gut gewesen.

Kaltluftblasen überraschen

Beim anderen Grund neben dem Feuerwerk, am Dienstagabend nach oben zu blicken, musste Fischer die Schultern zucken: Die seltene Ansammlung von Mammatuswolken, die auch viele Festplatz-Besucher die Handykamera zücken ließ, habe er gar nicht groß wahrgenommen: Vom Abschussort im Domgarten aus habe er zwischen den Bäumen keinen guten Fernblick. „Außerdem musste ich die ganze Zeit aufs Handy für den Wetterradar schauen.“

Wir veröffentlichen heute einige Fotos von RHEINPFALZ-Lesern von den besonderen Wolken – die nur kurz sichtbaren brustartigen Ausbuchtungen entstehen wahrscheinlich durch Kaltluftblasen. Das Brezelfest-Feuerwerk hat RHEINPFALZ-Fotograf Klaus Landry von der badischen Seite aus eindrucksvoll unter Gewitterblitzen eingefangen. Sein technischer Kniff dabei: die Langzeitbelichtung bis zum Beginn des Feuerwerks. Vielen Dank an alle Himmelsgucker für die Bilder!