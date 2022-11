Die männliche U14 des Hockeyclubs Blau-Weiß Speyer spielte zur Saisonvorbereitung beim Taunus Cup des TV Kronberg. Auf der Heimfahrt herrschte gute Stimmung.

Beim Taunus Cup des TV Kronberg in Bad Homburg waren neben dem HC Speyer die großen Namen im Hockey vertreten. Unter anderem waren die Zehlendorfer Wespen, Wacker München, HTCU Mühlheim, HC Kassel, Essen 99 und 1899 Frankfurt am Start. Bereits im ersten Spiel gegen den DTV Hannover legte Speyer einen furiosen Start hin und gewann souverän mit 6:1. Bei allen weiteren Spielen des Tages dominierte die Mannschaft ihre Gegner und fuhr mit lediglich fünf Gegentoren aus vier Begegnungen, denen 21 eigene Treffer gegenüberstanden, wieder nach Hause. Am zweiten Turniertag stand noch ein Gruppenspiel gegen den HC Kassel an, das der HC-Nachwuchs mit 2:1 für sich entschied.

Als ungeschlagener Gruppensieger ging es am Sonntagnachmittag ins Finale gegen Essen 99. Die Party war ein wahrer Hockeykrimi. Der Gegner aus Essen stand stabil in der Abwehr und ließ den Jungs von Heiner Dopp nicht viel Raum. Dennoch gelang Speyer nach acht Minuten das 1:0. Essen antwortete mit dem 1:1. Gleich nach der Pause gingen der HCS mit 2:1 in Führung, allerdings gelang Essen wieder der Ausgleich, der bis zum Ende der regulären Spielzeit Bestand hatte. Das Siebenmeter-Schießen musste das Finale entscheiden. Nachdem jeweils ein Schütze auf beiden Seiten vergeben hatte, vergab Essener einen Penalty. Und Speyer nutzte die Chance und holte sich den Sieg im Taunus Cup.

So spielten sie

U14 des HC Speyer: Mattis Bechmann, Laurenz Besir, Milo Beyler, Jan Breuer, Johann Dewes, Felix Eilender, Ben Jakowski, Lorenz Mehr, Anton Möser, Hanno Pletsch, Lorenz Streit, Sebastian von Pückler.