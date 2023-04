Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Speyer fühlen sich nicht nur die Bürgerinnen und Bürger wohl, sondern auch Hund, Katz’ und Co. – zumindest in den meisten Fällen. Dass der Grat dabei allerdings ein schmaler sein kann, zeigen wieder einmal zwei aktuelle Beispiele und ein historischer (Sünden-)Fall.

Russenweiher: Erst Rettung, dann Familienglück

Die Bilder von Anfang des Monats waren dramatisch. Es war nicht nur ein bisschen Blut, das am Gefieder des Russenweiher-Schwanes