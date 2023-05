Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Speyer ist eine Stadt für alle und somit auch für Hans-guck-in-die-Lufte, Geradeausblicker und Bodenprüfer. Wer das beherzigt, kann Ritterkämpfe in Domgarten ebenso entdecken wie erbauliche Botschaften am Bahnhofspflaster und weniger Erbauliches auf einem Pfad in Speyer-West.

Videodreh im Domgarten: Ritter-Duell

Bewegungslos standen sie da: zwei Ritter mit Schwert, grauer Kapuze, brauner Jacke und braunen Stiefeln. Bei der Figurengruppe „Salische Kaiser“