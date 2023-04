Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Speyerer Start-up des Jahres 2015 hat sich in der Bankenmetropole Frankfurt etabliert. „Frisch Beutel“ von Lisa Frisch und Katharina Pfaff sind nachhaltig und fair produzierte Taschen. Sie kehren nun mit ihren Schöpferinnen nach Speyer zurück – für zumindest eine Woche.

An die 70 Produkte haben die beiden Designerinnen Lisa Frisch und Katharina Pfaff inzwischen in ihrem Sortiment. Alle selbst gestaltet, teilweise selbst genäht, die anderen in Offenbach