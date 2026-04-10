Im Speyerer Dom sind der Kaisersaal und Turmaufstieg wieder täglich geöffnet, neu sind Kurzvorträge einmal pro Stunde. Die Öffnungszeiten und Preise im Überblick.

Seit Anfang April sind der Kaisersaal und der Turmaufstieg im Speyerer Dom wieder täglich für Besucher geöffnet. Über etwas mehr als 200 Stufen führt der Aufstieg vom Kaisersaal zur Aussichtsplattform, die einen Blick über Speyer und die umliegende Rheinebene bietet. In diesem Jahr gibt es laut einer Sprecherin des Domkapitels Speyer eine Neuerung, die zunächst versuchsweise eingeführt wurde: Einmal pro Stunde um halb wird im Kaisersaal ein kurzer Vortrag zur Geschichte des Raums und den dort ausgestellten Fresken angeboten.

Die Saison läuft bis zum 31. Oktober. Von November bis März können der Kaisersaal und der Turmaufstieg nur im Rahmen vorab gebuchter Gruppenführungen besichtigt werden. Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 10 bis 17 Uhr sowie sonntags von 12 bis 17 Uhr. Eintrittskarten sind in der Dom-Info erhältlich: sieben Euro für Erwachsene, 3,40 Euro für Ermäßigte und 17 Euro für Familien – Inhaber der PfalzCard sind frei.