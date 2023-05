Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Speyerer Internistin, Hausärztin und Initiatorin der Corona-Ambulanz, Maria Montero-Muth hat den Lockdown zum Beginn der Corona-Pandemie auch in Speyer verteidigt. „Der Lockdown hat die Dynamik gebremst“, sagte sie in einem Interview mit der RHEINPFALZ. Ein Zweiten werde es nicht geben, weil Deutschland inzwischen besser ausgerüstet ist. Kritisiert hat sie die Speyerer Kliniken . „Leider erhielten wir von dort keinerlei Unterstützung mit Materialien wie in anderen vorderpfälzischen Städten.“

Muth ist überzeugt, dass Speyer und die Welt das Virus überstehen werden. Anfang, spätestens Mitte kommenden Jahres werde es einen Impfstoff gegen das Virus geben.