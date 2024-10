Fünf von zehn Mannschaften der Bezirksklasse Nord kommen aus der Region Speyer.

TTC Speyer, TSV Speyer II, ASV Waldsee, TTV Otterstadt II und TTV Römerberg zeigten an den ersten fünf Spieltagen, dass sie gut mithalten. Das Quintett befand sich am Wochenende im Einsatz, bevor es nunmehr in eine dreiwöchige Spielpause geht. Einen der beiden Abstiegsränge sollte aller Voraussicht nach keines der fünf Teams belegen.

Speyer verliert

Ganz vorne stehen sie dennoch nicht. Doch zumindest auf den zweiten Blick blicken sie zu den Aufstiegsrängen, die TTV Edenkoben III (8:2 Punkte) und TTV Neustadt (7:3) innehaben. Es scheint, als sei in dieser Spielklasse in diesem Jahr alles möglich. Speyer II kassierte gegen Klassenprimus Edenkoben eine 2:9-Niederlage.

Nur Ralf Gerhards und Janne Volz punkteten für den TSV, der erst beim Stande von 0:6 überhaupt zum ersten Zähler kam. Calvin Ruffing verpasste trotz zweifacher Satzführung knapp den Sieg gegen Alexander Kuntz (2:3). Waldsee bekam gegen das bislang punktlose Schlusslicht TTC Burrweiler III Mühe. Beim 9:5 gewann Waldsee fünfmal ein Spiel im Entscheidungssatz.

Derbysieger Otterstadt

Nach einer 6:2-Führung kam Burrweiler noch mal bis auf 5:6 heran. Max Schotter, Thomas Kern und Manfred Stahl sicherten den zweiten Saisonsieg für Waldsee. Ein Derby gab es zwischen Otterstadt II und TTC Speyer, das der TTV mit 9:4 für sich entschied und nunmehr 5:5 Punkte aufweist. Speyer, mit einer Niederlage aus vier Partien, lag zu Beginn 0:4, später dann mit 1:7 zurück.

Spitzenspieler Wolfgang Staffel und Leonard Schillinger trugen mit je zwei Einzelsiegen erheblich zum Sieg des TTV Otterstadt II bei. Den Sprung auf einen der Spitzenplätze verpasste derweil TTV Römerberg, der mit 4:6 Punkten nunmehr auf dem achten Rang liegt, jedoch in der Hinserie mit einem Sieg gegen Maikammer schon ordentlich Distanz zu den Abstiegsrängen legen kann.

Bis zum 3:3 hielt Römerberg in der Auswärtspartie beim TTV Neustadt III gut mit. Heinrich Stadtler verkürzte mit einem Viersatzsieg noch mal auf 4:5. Am Ende entschieden drei Fünfsatzmatches das Spiel zugunsten des TTV.