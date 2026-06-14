Eine Frau, die an der Alten Ziegelei trotz roter Fußgängerampel die Straße überquert habe, war laut Polizei Auslöserin für einen Unfall im Ziegelofenweg: Das erste von zwei Autos, die am Freitag, 8.50 Uhr, aus dem Ziegelofenweg in die Franz-Kirrmeier-Straße einbiegen wollten, habe wegen der unbekannten Fußgängerin eine Vollbremsung hinlegen müssen, und der zweite Wagen sei aufgefahren. Sachschaden: 6000 Euro. „Die Fußgängerin entfernte sich, obwohl sie mit ihrem Verhalten zum Verkehrsunfall beitrug“, so die Polizei. Sie bittet nun um Zeugenhinweise unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.