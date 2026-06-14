Speyer Speyer-Ost: Fußgängerin trägt zu Unfall bei und entfernt sich
Eine Frau, die an der Alten Ziegelei trotz roter Fußgängerampel die Straße überquert habe, war laut Polizei Auslöserin für einen Unfall im Ziegelofenweg: Das erste von zwei Autos, die am Freitag, 8.50 Uhr, aus dem Ziegelofenweg in die Franz-Kirrmeier-Straße einbiegen wollten, habe wegen der unbekannten Fußgängerin eine Vollbremsung hinlegen müssen, und der zweite Wagen sei aufgefahren. Sachschaden: 6000 Euro. „Die Fußgängerin entfernte sich, obwohl sie mit ihrem Verhalten zum Verkehrsunfall beitrug“, so die Polizei. Sie bittet nun um Zeugenhinweise unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.