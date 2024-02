Nach rund sieben Monaten könnte es in Speyer-Nord bald wieder eine Postfiliale geben. Wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage mitteilt, soll es möglichst in rund drei Wochen losgehen – mit eigens angemietetem Gebäude am Heinrich-Lang-Platz.

Seit Mitte Juli vergangenen Jahres haben die Menschen in Speyer-Nord keine eigene Anlaufstelle für ihre Päckchen und Briefe. Am 13. Juli schloss mit Mode Slava im Falkenweg die einzige Postfiliale in Nord ihre Pforten. Die Post machte sich auf die Suche nach einer Nachfolge – lange erfolglos. Das könnte sich jetzt ändern. Die Post hat im Birkenweg 5 direkt am Heinrich-Lang-Platz rechts vom früheren Siedlungsbäcker eine leerstehende Immobilie gefunden.

„Anvisiertes Startdatum ist der 1. März“, sagt Pressesprecher Heinz-Jürgen Thomeczek auf Anfrage. In dem Gebäude waren zuvor unter anderem ein Schreibwarenladen und später ein Tattoo-Studio untergebracht, das vor rund einem Jahr auszog. Nun soll es die Versorgungslücke mit der Post für die Menschen in Speyer-Nord ausfüllen.

Personalsuche läuft

Da der Standort gefunden ist, geht DHL auf Personalsuche. Zwei entsprechende Stellen „für unsere Postfiliale in Speyer“ sind auf der Karriereseite des Unternehmens ausgeschrieben – eine mit 14,5 Wochenstunden Arbeitszeit und eine mit 7,5. „Überwiegend nachmittags“ werden Verkaufstalente gesucht, die an vier, beziehungsweise zwei Tagen in der Woche Briefe und Pakete entgegennehmen. Laut Pressesprecher Thomeczek soll die neue Filiale an sechs Tagen in der Woche jeweils zwei bis drei Stunden geöffnet haben.

Martina Müller freut sich über die Nachrichten rund um die Postfiliale. „Das wäre für Speyer-Nord ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt sie noch etwas vorsichtig und will warten, bis alles in trockenen Tüchern ist. Die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Speyer-Nord hatte sich von Anfang an für eine schnelle Anschlussversorgung der Post in ihrem Stadtteil stark gemacht und DHL in einem offenen Brief an die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde dafür kritisiert, dass die Nachfolgeregelung so lange dauert.

Müller hatte auch bereits im Oktober auf die leerstehenden Immobilien am Heinrich-Lang-Platz hingewiesen. Wenn es nun so kommt, wie von DHL angestrebt, könnten sie und die Bewohner Speyer-Nords ein wenig aufatmen.