Für Speyer-Nord wird eine neue Postfiliale gesucht. Die bisher bei Mode Slava im Falkenweg 1, angrenzend an den Netto-Markt, einquartierte Agentur wird zum 13. Juli wie das gesamte Geschäft geschlossen.

Mode Slava bietet seit März 2019 Postdienstleistungen an. Inhaberin Inna Schmidt hatte zwei Monate nach dem Aus der früheren Agentur im Birkenweg übernommen. Jetzt steht wieder ein Wechsel an. Im Modegeschäft wird der Abschied auf Anfrage bestätigt. Nähere Auskünfte dazu gibt es nicht. Es seien „eher private Gründe“. Die Geschäftstätigkeit werde in Germersheim fortgesetzt. Die Deutsche Post kündigt an, eine Nachfolge zu suchen. Dazu sei sie in geschlossenen Siedlungen mit mehr als 2000 Einwohnern – zu denen Speyer-Nord zählt – verpflichtet. An die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde hat sich die SPD Speyer-Nord gewandt: Vorsitzende Martina Müller fordert eine nahtlose Anschlussversorgung ab 14. Juli.