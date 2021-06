„Erhebliche Fahrtausfälle im Busverkehr“ kündigt der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) für kommende Woche auch in der Stadt Speyer an. Die DB Regio Mitte GmbH sei laut Gewerkschaft Verdi zwischen dem 7. und 13. Juni von Arbeitsniederlegungen im aktuellen Tarifkonflikt für die Branche betroffen. Dieses Mainzer Unternehmen bedient den Großteil des Speyerer Stadtbusverkehrs. Zu den 118 betroffenen Linien im VRN-Gebiet zählen demnach auch die Speyerer Linien 561 bis 569.

Der genaue Umfang der Ausfälle ist offen, hier lässt sich die Gewerkschaft vorab nicht komplett in die Karten schauen. „Ich kann dazu nichts sagen. Wir sind Betroffene, Fahrgäste sind Getroffene“, so eine Bahn-Sprecherin. Sie rät Bus-Nutzern, jeweils vor Fahrtantritt die VRN-App zu studieren. Hier würden Ausfälle alsbald möglich vermerkt. Zum Streik kommt es, weil in den bisherigen Verhandlungen keine Einigkeit über Tarifverbesserungen für die Busfahrer erzielt werden konnte.