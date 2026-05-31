Am Freitagvormittag ist es auf der B9 kurz nach der Ausfahrt Speyer-West zu einem Auffahrunfall gekommen. Nach Polizeiangaben musste ein Auto verkehrsbedingt bremsen, woraufhin ein Lkw auf es auffuhr. Niemand sei verletzt worden. Das Auto musste abgeschleppt werden, weshalb die B9 Richtung Germersheim für 20 Minuten voll gesperrt wurde. Es sei ein Schaden von 11.000 Euro entstanden.

Am Samstagnachmittag ereignete sich ein weiterer Unfall auf der B9. Ein Auto ist an der Abfahrt Speyer-West von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug überfuhr nach Angaben der Polizei die Leitplanke und musste mit einem Kran vom Grünstreifen geborgen werden. Der Fahrer habe leichte Verletzungen erlitten und sei ins Krankenhaus gebracht worden. Die Auffahrt Speyer-West und die B9 in Richtung Ludwigshafen wurden zeitweise gesperrt. Am Auto sei ein Schaden von 8000 Euro entstanden.