Ein 29-jähriger Fahrer eines BMW X5 hat sich am Sonntag gegen 14.30 Uhr einer Verkehrskontrolle entzogen und eine Verfolgungsjagd durch Speyer ausgelöst. Laut Polizei flüchtete der Mann mit über 100 km/h durch die Stadt und gefährdete dabei mehrere Personen.

Die Flucht führte ihn über Hanhofen, Harthauen und Dudenhofen, wo er schließlich im Ortsteil Berghausen den Streifenwagen rammte, um seine Flucht fortzusetzen. Ein Polizeibeamter erlitt dabei leichte Verletzungen, blieb jedoch dienstfähig. Trotz der Hinzuziehung weiterer Streifen konnte der Fahrer zunächst entkommen.

Im Rahmen der Fahndung wurde das beschädigte Auto in Römerberg am Straßenrand gefunden. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß aus einem Taxi in Richtung der Bahngleise, ohne zu bezahlen. Die Polizei setzte die Verfolgung zu Fuß fort, wobei ein weiterer Beamter verletzt wurde und nicht mehr dienstfähig war. Schließlich konnte der Täter in der Nähe der Straße „Im Holweg“ in Römerberg festgenommen werden.

Der Mann fuhr ohne Fahrerlaubnis und in einem nicht zugelassenen Fahrzeug. In seinem Auto fanden die Beamten Betäubungsmittel und eine Schreckschusspistole. Der Sachschaden beläuft sich laut der Polizei auf etwa 10.000 Euro. Das Auto wurde beschlagnahmt, und weitere Ermittlungen sind im Gange.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen und Betroffene werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.