Auch der Stadtrat hat die Pläne der Sparkasse Vorderpfalz für deren Gelände am Willy-Brandt-Platz positiv aufgenommen. Das Institut stellte weitere Details des Vorhabens vor.

Weitere Teilbereiche der Sparkasse werden demnach aus Speyer nach Ludwigshafen verlegt. Das Kreditinstitut ist 2013 aus drei bis dahin selbstständigen Banken entstanden. Sein Sitz ist in Ludwigshafen. Die frühere Zentrale der Speyerer Sparkasse ist noch eine Hauptstelle. Sie soll nach der Umgestaltung des Gebäudekomplexes eine Beratungsstelle des Geldinstituts bleiben. Auf 2900 Quadratmetern im zweiten bis vierten Obergeschoss des Gebäudes sollen demnach Wohnungen mit Berücksichtigung der Sozialquote entstehen. Die Fertigstellung nach Sanierung, Um- und Neubauten ist für 2025 geplant. Ein Architektenwettbewerb ist nach Auskunft der Sparkasse Vorderpfalz in Vorbereitung. Für den 11. Oktober kündigt die Bauherrin einen Bürgerworkshop in der Hauptfiliale an.

Entgegen der ursprünglichen Absichten bewege sich das Institut mit Um- und Neubau im Bereich Hauptgebäude und Parkhaus ausschließlich innerhalb des bereits bestehenden Baurechts. Das städtebauliche Umfeld, Platz, Parkanlagen und historischer Kreuzgang werden demnach in die Planung einbezogen. „Auch in der Augustinergasse soll nichts verändert werden“, betonte die Sparkasse in der Ratssitzung am Donnerstagabend.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) wies dabei auf eine mögliche Veränderung hin: „Die künftige Gestaltung des Willy-Brandt-Platzes wird noch beraten.“