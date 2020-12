Jacqueline Gehrlein leitet ab dem 4. Januar die Geschäftsstelle der Sparkasse Vorderpfalz Im Erlich in Speyer. Das hat die Bank am Dienstag mitgeteilt.

Die 32 Jahre alte Bankfachwirtin war bisher stellvertretende Geschäftsstellenleiterin der Sparkassen-Hauptstelle in Speyer und dort als Privatkundenbetreuerin tätig. Gehrlein folgt in ihrer neuen Funktion auf Patrick Szot. Der 25-jährige Szot wechselt von der Geschäftsstelle Im Erlich nach drei Jahren in den Versicherungsbereich der Sparkasse. In der Geschäftsstelle Im Erlich kümmern sich insgesamt sechs Mitarbeiter um die Kunden.

In drei weiteren Geschäftsstellen gibt es zu Beginn des neuen Jahres personelle Veränderungen und damit personelle Aufstockungen, kündigt die Sparkasse an. Ab 4. Januar 2021 übernimmt Nicole Kaschowitz (43) die Leitung der Geschäftsstelle Ludwigshafen-Edigheim, Kerstin Thiel (52) wird Geschäftsstellenleiterin in Dannstadt-Schauernheim, Isabel Lopes Marques (45) in Altrip. Diese drei Geschäftsstellen wurden zuvor von benachbarten Geschäftsstellen betreut und erhalten jetzt eine Leitung vor Ort. Die hatten sie bisher nicht.

Ausbau des Services

Oliver Kolb, Vorstandsmitglied der Sparkasse Vorderpfalz und zuständig für das Privatkundengeschäft, betont: „Mit der Neubesetzung der Leitungsfunktionen bauen wir die Beratungs- und Serviceleistungen und auch die Zusammenarbeit und Interaktion mit unseren Kunden weiter aus.“ Ziel sei es, die Kunden bedarfsgerecht und ganzheitlich zu beraten und mit Finanzdienstleistungen zu versorgen. Eine Vielzahl von Serviceleistungen und einfachen Produkten werde zunehmend online nachgefragt und abgeschlossen.

„Die Geschäftsstelle bleibt aber weiterhin für eine umfassende und individuelle Beratung wichtig, insbesondere bei komplexen Finanzthemen wie Vermögensaufbau, Wertpapiere, Versicherungen, Immobilienfinanzierung oder die Absicherung für das Alter“, begründet Kolb die geplante „Aufwertung“ der Filialen.

Dem Bekenntnis Kolbs zur Bedeutung von Geschäftsstellen zum Trotz schließt die Sparkasse Vorderpfalz aber immer wieder Filialen. Die in Harthausen wurde seit Beginn der Pandemie nicht mehr geöffnet. Ob wenigstens dauerhaft ein Geldautomat bleibt, ist noch offen