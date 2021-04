Im September 2020 war das Aus für die Filiale der Sparkasse Vorderpfalz an der Gedächtniskirche gekommen. Ein Selbstbedienungsstandort ist erhalten geblieben. Am Mittwoch hat das Kreditinstitut in dem Gebäude zusätzlich sein Immobilien-Center Speyer eröffnet.

In der Bartholomäus-Weltz-Straße 5 berät laut Sparkasse ein zehnköpfiges Experten-Team über das Immobilienangebot der Region sowie den Kauf, Verkauf oder die Finanzierung von Immobilien. Peter Bausch, Leiter Immobilien-Center der Sparkasse Vorderpfalz, stellt das als „Anlaufstelle für alle Interessenten, die eine Immobilie erwerben, verkaufen oder vermieten möchten“, vor. Aktuell seien eine Vielzahl an Häusern und Wohnungen aus Speyer und Umgebung im Angebot, darunter auch Grundstücke sowie Anlage- oder Bauprojekte.

Die Überzeugung der bisher auf verschiedene Standorte verteilten Experten dabei: „Jedes Projekt und jede Situation benötigt eine individuelle Beratung.“ Käufer oder Verkäufer hätten es mit zahlreichen Herausforderungen zu tun, die Sparkassen-Leute könnten mit Ortskenntnis und regionaler Marktübersicht dabei helfen. Das Geschäftsgebiet der Ludwigshafener Bank mit Hauptstelle am Willy-Brandt-Platz in Speyer umfasst dabei neben der Domstadt Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis.

Arbeiten im Denkmal

Das Gebäude in der Nähe der Gedächtniskirche, in dem die Immobilien-Experten sitzen, ist dabei selbst eine besondere Immobilie. 1903 wurde es als Königlich-bayerisches Landbauamt errichtet. 1979/80 folgte ein Umbau für die damalige Kreis- und Stadtsparkasse. Laut Landesdenkmaltopographie glänzt der „anspruchsvolle zweigeschossige Putzbau mit Sandsteingliederung in neubarocken Formen“. Er habe jedoch beim Umbau neben den Originalfenstern die frühere Putzgliederung und damit „wesentliche Merkmale seiner baukünstlerischen Identität“ verloren.