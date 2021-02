Umzugstage in der Speyerer Hauptstelle der Sparkasse Vorderpfalz: Der voriges Jahr angekündigte Wechsel von 65 Mitarbeitern des Bereichs Marktfolge Aktiv nach Ludwigshafen wird nun vollzogen, wie Vorstandsvorsitzender Thomas Traue berichtet. Sie beziehen ein neues Bankgebäude in der Zollhofstraße. Umgekehrt ziehen 33 Mitarbeiter aus den Bereichen Kreditreferat und Revision aus dem verkauften Banksitz am Berliner Platz in Ludwigshafen nach Speyer um. Traue kündigte für die Geschäftsstelle in der Hauptstelle Speyer auch einen Leitungswechsel an: Volker Mindl (50) wird am 1. April von Jennifer Dissinger (45) übernehmen, die intern aufsteige. Im März will die Sparkasse ihre Geschäftszahlen für 2020 vorstellen. Es zeichne sich ab, dass sie mit dem Ergebnis „noch zufrieden“ sein könne, berichtet Traue. Nach Straffungen 2020 seien am Filialnetz „in den nächsten zwei, drei Jahren“ keine Veränderungen geplant.