Gemeinnützige Organisationen und Projekte aus Ludwigshafen, Speyer, Schifferstadt und dem Rhein-Pfalz-Kreis haben erneut die Gelegenheit, Förderanfragen an die fünf Stiftungen der Sparkasse Vorderpfalz zu stellen. Anträge sind ab sofort online möglich, wie die Sparkasse Vorderpfalz mitteilt. Das Kuratorium jeder Stiftung wird in den kommenden Wochen über die Vergabe der Fördermittel entscheiden. Die Sparkasse Vorderpfalz verwaltet insgesamt fünf eigenständige Stiftungen mit einem Gesamtstiftungskapital von 20.400.000 Euro. Ansprechpartner ist Florian Weihe unter Telefon 0621 5992-9252 oder unter E-Mail an stiftung@sparkasse-vorderpfalz.de.

Im Netz

www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen