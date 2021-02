Mit 917.377 Euro hat die Sparkasse Vorderpfalz nach eigener Mitteilung im zurückliegenden Jahr 924 Vereine, Schulen, Projekte und Initiativen in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis unterstützt. Es handle sich um Spenden-, Sponsoring- und Stiftungsgelder. Die Stiftergemeinschaft der Sparkasse sei gewachsen.

Soziales, Kunst und Kultur, Bildung und Erziehung, Brauchtum, Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutz sowie Sport – das sind laut Sparkasse die Bereiche, in die die Mittel geflossen sind. „Vereine und ehrenamtlich Tätige sind – insbesondere auch in der Corona-Krise – wichtige Stützen unserer Gesellschaft“, bekennt sich Sparkassen-Chef Thomas Traue zu der Hilfe.

Kinderhospiz profitiert

Eine Quelle der Zahlungen ist die Stiftergemeinschaft der Sparkasse mit Sitz in Ludwigshafen und Hauptstelle in Speyer, unter deren Dach laut Mitteilung drei neue Themenstiftungen gegründet worden seien: die „Stiftung zu Gunsten Kinderhospiz Sterntaler Dudenhofen“, die „Förderstiftung Wildpark Ludwigshafen-Rheingönheim“ und die „Stiftung zu Gunsten des Carl-Bosch-Gymnasiums“ in Ludwigshafen. Mit einem Stiftungskapital von über 5,5 Millionen Euro führt die Sparkasse damit nach eigener Mitteilung 35 Einzelstiftungen und 17 Themenstiftungen für ihre Kunden.

Die „Stiftung zu Gunsten Kinderhospiz Sterntaler Dudenhofen“ wolle die Arbeit des Kinderhospizes unterstützen, das lebensverkürzend erkrankte Kinder, Jugendliche sowie junge Erwachsene auf ihrem Weg mit vielfältiger Unterstützung begleitet. Zustiftungen seien jeweils bei der Sparkasse unter Iban DE85 5455 0010 0191 4629 93 mit Nennung des jeweiligen Verwendungszwecks möglich.