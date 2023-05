Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Diskussion um ein scharfkantiges Beet, das entlang der Franz-Kirrmeier-Straße an der Einmündung Hafenstraße angelegt worden ist, dauert an. Jetzt ist es zu einer ersten Beschädigung gekommen. Auch weitere Beete werden kritisiert. Die Stadtverwaltung sieht keine besondere Gefahrenstelle, will die Lage nun aber speziell im Auge behalten.

„Jetzt ist es passiert. Schon wenige Tage nach der Freigabe der Fahrbahn in der Franz-Kirrmeier-Straße wurde die Blumenbeet-Einfassung beschädigt und wohl auch der Reifen des Fahrzeuges.“