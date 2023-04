Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist eine Baumaßnahme, die ein großer Wurf sein soll: Zur Neugestaltung der Hafenstraße als künftiger Zugang am Bürgerpark des Wohnviertels „Am Fluss“ kommen Verbesserungen an der Franz-Kirrmeier-Straße und deren Kreuzung mit der Straße Am Heringsee. Es gibt aber auch Probleme.

Schon im Vorfeld war das Hafenstraßen-Projekt, dessen Kosten die Stadt mit rund zwei Millionen Euro bezifferte, nicht unumstritten. In politischen Gremien wurde die