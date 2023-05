Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Aufgabe ist gar nicht so einfach: Die Stadt Speyer will die Bürger stärker an politischen Prozessen beteiligen – und diese müssen auch dazu bereit sein. Dazu soll das neue Beteiligungskonzept beitragen, für das jetzt ein erster Entwurf vorliegt.

Der Titel des 14-seitigen Papiers aus der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer ist sperrig: „Leitlinien der mitgestaltenden Beteiligung der Bürgerinnen