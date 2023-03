Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auswandern in den Süden? Nelly und Volker Reinle-Carayon haben den Traum vieler vor drei Jahren in die Realität umgesetzt. Sie haben ihre Firma Rohköstlich in Speyer verkauft, den Wohnsitz in Otterstadt aufgegeben und sind auf die spanische Tropeninsel La Palma im Atlantischen Ozean gezogen. Sie haben es seither nie bereut – trotz der Vulkan-Katastrophe.

„1949 und 1971 gab es auf der Insel die letzten Ausbrüche. Da denken Sie nicht an Vulkane, wenn sie dort hinziehen“, sagt Volker Reinle-Carayon. Es sei letztlich Zufall gewesen, dass