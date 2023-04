Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause am Donnerstag geht der Speyerer Stadtrat in die zweite Hälfte seiner fünfjährigen Legislaturperiode. Es gab in dieser Zeit die neue Kooperation von CDU, Grünen und SWG, die nach der Beigeordnetenwahl für ein Stühlerücken sorgte. Auch darüber hinaus hat sich einiges getan. Eine Einordnung.

CDU

Die christdemokratische Fraktion ist nach der Wahl 2019 von 15 auf elf Sitze geschrumpft, aber vor SPD (10) und Grünen (9) die größte im Rat geblieben.