Die Verbandsgemeinde Rheinauen testet am Donnerstag, 11. Juni, um 11 Uhr ihr Sirenenwarnsystem. Dabei werden zwei Warntöne zu vernehmen sein: zunächst ein auf- und abschwellender Heulton, der eine Minute andauert und der Warnung der Bevölkerung dient. Im Ernstfall wäre das das Signal, dass sich die Menschen in geschlossene Räume begeben, Fenster und Türen schließen sowie das Radio einschalten beziehungsweise sich online in Nachrichtenkanälen über die Lage informieren sollen. Entwarnung wird mit einem eine Minute anhaltenden Dauerton gegeben. Am Donnerstag wird laut Verbandsgemeindeverwaltung während des Tests keine Gefahr bestehen. Bürgermeister Patrick Fassott (SPD) informiert, dass die Sirenen nun einmal im Quartal am zweiten Donnerstag eines Monats getestet werden sollen. Das diene dazu, zu prüfen, ob die Sirenen funktionieren und die Bevölkerung mit den Warntönen vertraut zu machen. Die Verbandsgemeinde Rheinauen hat ihr Warnsystem zuletzt modernisiert und verfügt nun über insgesamt 18 Hochleistungssirenen, die in den vier Ortsgemeinden und den Naherholungsgebieten verteilt sind.