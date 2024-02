Karl Jenkins grüßt den Mozartchor Speyer: Dieser führt dessen Stabat Mater zum 80. Geburtstag des walisischen Komponisten am 10. März in der Dreifaltigkeitskirche auf.

Das offizielle Geburtstagskonzert für den von Königin Elisabeth geadelten Musiker ist am 10. März in der Royal Albert Hall in London. Zeitgleich führt der Mozartchor Speyer in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche Jenkins´ Stabat Mater auf. Dafür hat Sir Karl dem Chor jetzt ein Grußwort für das Programmheft zukommen lassen.

Er empfinde es als „wirkliche Ehre“, dass man ihn in Speyer mit diesem Werk feiere. Und er wünscht allen Konzertbesuchern, dass seine Musik in ihnen einen persönlichen Widerhall finde. Die darin zum Ausdruck kommenden Botschaften von Zusammengehörigkeit, Einheit, Liebe und Frieden seien nach wie vor gültig. „Und ich hoffe, sie spenden Ihnen heute und in Zukunft Trost.“

Versöhnung der Kulturen

Versöhnung der Kulturen in der Musik, das ist in der Tat das große kompositorische Thema von Jenkins, der weltweit zu den produktivsten und meistaufgeführten Komponisten im Bereich Klassik-Crossover-Weltmusik gehört. In beinahe allen seiner Werke kombiniert er den westeuropäischen Musikstil mit Traditionen anderer Kulturen und Zeitepochen. Was daraus entsteht, ist faszinierende Musik, die unmittelbar emotional anspricht. Sie ist fremd und zugleich vertraut. Beim ersten Hören glaubt man sie bereits zu kennen, nur um dann doch das Neue und Andere in ihr zu entdecken. „Packend!“ war auch die Antwort der australischen Opernsängerin Danielle de Niese auf die Frage, wie sie die Musik von Sir Karl in einem Wort beschreiben würde. All das gilt auch und besonders für das Stabat Mater, dessen Aufführung der Mozartchor Karl Jenkins zum seinem heutigen 80. Geburtstag widmet.

Musik von Karl Jenkins erklingt immer wieder in der Region. Im März 2023 gab es sein Requiem und Teile des „Armed Man“ mit dem Projektchor des Kirchenchors St. Cäcilia Dudenhofen in St. Bernhard in Speyer als Benefizkonzert des Hilfsfonds Soroptimist Club Speyer und zuvor in Dudenhofen, wo 2014 auch das Stabat Mater in St. Gangolf aufgeführt wurde

Preis der Europäischen Kirchenmusik

Im Mai 2022 sang ein Projektchor des evangelischen Kirchenbezirks in der Gedächtniskirche die Friedensmesse von Karl Jenkins, die schon 2013 an gleicher Stelle erklungen war. Und mit Speyerer Kantorei gab es 2019 das Stabat Mater von Karl Jenkins in der Dreifaltigkeitskirche.

Zu den berührendsten musikalischen Momenten bei der Krönung von King Charles III. im vergangenen Mai in London gehörte ein Harfenstück, das Alis Huws, die königliche Harfenistin, spielte. „Crossing the Stone/Tros y Garreg“ wurde nach einen alten walisischen Volkslied von Karl Jenkins komponiert.

Diese Woche wurde bekannt, dass beim Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd der Preis der Europäischen Kirchenmusik an Sir Karl Jenkins verliehen wird. Die Stadt Schwäbisch Gmünd ehrt ihn mit dieser Auszeichnung für sein kompositorisches Schaffen, das Genregrenzen überschreitet und Menschen weltweit erreicht. In seinen Kompositionen setzt sich Jenkins mit aktuellen Themen und gesellschaftspolitischen Fragen auseinander und tritt mit der universalen Sprache der Musik für Frieden und Völkerverständigung ein. Der mit 5000 Euro dotierten Preis wird am 17. Juli im Anschluss an die deutsche Erstaufführung seines Oratoriums „One World“ verliehen. Das Festival Europäische Kirchenmusik steht vom 12. Juli bis 4. August unter dem Motto „Freiheit“ (www.kirchenmusik-festival.de).

Info

Das Konzert des Mozartchors Speyer mit dem Stabat Mater von Karl Jenkins ist am Sonntag, 10. März, 17 Uhr, in der Dreifaltigkeitskirche Speyer. Dabei erklingt auch von Andreas Hammerschmidt „Vom Leiden Christi“. Neben dem Mozartchor Speyer wirken und Basak Ceber, Mezzosopran, und die Kammerphilharmonie Mannheim mit. Dirigent ist Dieter Hauß. Tickets bei Reservix mit allen Vorverkaufsstellen, RHEINPFALZ-Ticket-Service (mit Ermäßigung für Inhaber der Rheinpfalz-Card), Capella Verlag Speyer, Chormitglieder.



Zur Sache

Das Grußwort in deutscher Übersetzung:

„Herzlich willkommen alle zusammen in der Dreifaltigkeitskirche zu einer besonderen Aufführung meines Stabat Mater durch den Mozartchor Speyer.

Es ist mir eine wahre Ehre, dass die heutige Aufführung mir gewidmet ist, im Rahmen der Feier meines 80. Geburtstags.

Der Text des Stabat Mater, vertont von vielen Komponisten, gehört zu den kraftvollsten und unmittelbarsten mittelalterlichen Gedichten, das über das Leiden Marias meditiert. Ich habe sechs Texte gesetzt, die außerhalb des ursprünglichen Gedichts liegen; einer davon, „And the Mother did weep“, besteht aus einer einzigen Zeile, die in Englisch, Hebräisch, Latein, Griechisch und Aramäisch gesungen wird.

Ich hoffe, Sie finden etwas Persönliches in der Musik, das heute in Ihnen widerhallt. Meine beabsichtigten Botschaften von Zusammengehörigkeit, Einheit, Liebe und Frieden sind nach wie vor gültig, und ich hoffe, sie spenden Ihnen heute und in Zukunft Trost.

Alles Gute!

Sir Karl