Janine Regauer ist die neue Einzelhandels- und Citymanagerin der Stadt. Die Mitarbeiterin der Wirtschaftsförderung soll in ihrer neuen Aufgabe nicht nur am Schreibtisch, sondern bewusst auch mal zwei, drei Stunden auf der Straße und in den Geschäften sein. Es sei ein Einsatz auch gegen eine „negative Stimmungsspirale“.

Janine Regauer kommt aus Waldsee,