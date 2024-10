Eine 75-jährige Fahrradfahrerin ist am Montag gegen 11.10 Uhr in der Bahnhofstraße in Speyer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau einen vor ihr fahrenden Radfahrer an der Kreuzung Bahnhofstraße/Hirschgraben rechts überholen. Der Mann bog jedoch ohne Ankündigung nach rechts ab, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Die Seniorin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der etwa 55-60 Jahre alte Radfahrer, beschrieben als männlich, mit gelbem Poncho und schiefen Zähnen, flüchtete in Richtung Hirschgraben, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Speyer bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 06232 1370 zu melden. Alternativ können Hinweise auch per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de gesendet werden.