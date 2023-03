Die neu im Rathaus angesiedelte Stelle für Bürgerbeteiligung sei dringend notwendig. Die Ansicht wurde im städtischen Seniorenbeirat vertreten, wo sich Sabrina Albers, Koordinatorin seit Oktober, vorstellte.

Albers sieht ihre Position als Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und Bürgerschaft. Sie soll Beteiligungsprozesse koordinieren und ist in der Verwaltungsorganisation der Oberbürgermeisterin zugeordnet. Albers sagte, sie möchte in ihrer Arbeit gern auch die „leisen“ Stimmen berücksichtigen, wenn es um die Stadtentwicklung geht. Die Bereitschaft zur Mitarbeit an Planungsprozessen und Projekten (Albers: „Die sehen wir besonders gern“) soll durch gezielte Information gefördert werden. Ihr Beispiel: der Verkehrsversuch am Postplatz, bei dem Albers den Seniorenbeirat zur Mitsprache ermutigte.

Bürgerinitiativen sieht die Koordinatorin „grundsätzlich positiv“. Sie sei auch bereit, diese mit Unterschriftenlisten zu unterstützen. Die bei ihr auflaufenden Anregungen gebe sie an die zuständigen Fachabteilungen im Rathaus weiter. Albers gab aber auch zu bedenken, dass die Stadtverwaltung ein ausführendes Organ ist; sie müsse die Ratsentscheidungen umsetzen.

Fülle von Anregungen

Beiratsvorsitzender Ludwig Schultheis begrüßte die Einrichtung dieser Koordinatorinnenstelle. Zugleich erwähnte er Beispiele, die zeigten, dass es „kein leichter Job“ sei. VVon den Mitgliedern des Beirats kam sogleich eine Fülle von Anregungen, die zum Teil schon lange darauf warten, eine Reaktion von der Stadt zu erhalten.

Der Seniorenbeirat hat selbst Grund zum Feiern. Er besteht jetzt seit 30 Jahren, und sein Förderverein ist 25 Jahre alt. Eine Festveranstaltung dazu wird es am Donnerstag, 12. Oktober, in der Stadthalle geben. Zusätzlich ist eine Präsentation des Gremiums beim ersten Bürgerempfang der Oberbürgermeisterin geplant. Dazu sind Ideen aus den Arbeitsgruppen des Beirats erwünscht. Auch eine Dokumentation über die Arbeit soll zum Jubiläum vorbereitet werden.

Im Netz

Infos zur Bürgerbeteiligung der Stadt unter www.speyer.de/beteiligung