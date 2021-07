Weiter leicht nach unten ging es für die Bundesliga-Mannschaften vom Segelflugzentrum Dannstadt. Im Online-Wettbewerb bedeutete Platz 23 am Wochenende nun auch diesen Rang in der Gesamtwertung für die SFG Giulini/Ludwigshafen.

Während Uwe Melzer aus Speyer in der achten Runde als Drittbester 79,6 Punkte beisteuerte, kam der Otterstädter Dieter Bartek nicht in die Wertung. In der We-Glide-Liga belegt das Segelflugparadies Dannstadt nach Position 18 am Wochenende nach zehn Runden die zehnte Stelle der Tabelle.