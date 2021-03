200.000 Euro Fördersumme zahlt die BASF in ihrem Projektwettbewerb „Gemeinsam Neues Schaffen: Vorbildliche Gewinner-Projekte trotz(en) schwieriger(n) Zeiten“ aus. Auch der Flugsportverein Speyer in Zusammenarbeit mit der Johann-Joachim-Becher-Schule, Fachschule Luftfahrttechnik, zählt zu den 20 Siegern aus 47 Ideen in der Metropolregion.

Sie erhalten nun mindestens 5000 Euro. und versetzen damit ein derzeit nicht flugtaugliches Segelflugzeug wieder in einen flugbereiten Zustand.