Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat die Polizei gegen einen 21-jährigen Mann aus Mörlenbach aufgenommen. Ein schwarzer VW Golf ist mit stark überhöhter Geschwindigkeit und ohne vorderes Kennzeichen am Montag gegen 23.33 Uhr einer Streife der Polizei in der Landwehrstraße entgegengekommen. Als die Beamten wendeten, um den VW Golf zu kontrollieren, beschleunigte dieser stark und floh. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde der Golf mit weiteren Streifenwagen über die Spaldinger Straße aus dem Stadtgebiet heraus nach Waldsee bis zur Landesstraße 533 in Richtung Schifferstadt verfolgt. Der VW erreichte auch innerorts Geschwindigkeiten von deutlich mehr als 100 Kilometer pro Stunde. Während der Flucht kam es zu einem Beinahezusammenstoß mit einem Streifenwagen. Als der Fahrer des VW Golf trotz Dunkelheit und starkem Nebel die Fahrzeugbeleuchtung ausschaltete, brach der Sichtkontakt ab. Kurze Zeit später konnte der Pkw verschlossen auf einem Waldparkplatz nahe Schifferstadt aufgefunden werden. Personen wurden keine angetroffen. Bei der Suche im angrenzenden Waldgebiet kam laut Polizei auch eine Wärmebilddrohne der Feuerwehr zum Einsatz – ohne Erfolg. Dafür fanden die Polizisten im Fahrzeuginnern Hinweise auf den Fahrer. Außerdem war das hintere Kennzeichen noch angebracht. Der 21-Jährige konnte bislang nicht angetroffen werden. Der VW Golf wurde sichergestellt. Personen- oder Sachschäden sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entstanden. Die Polizei sucht jedoch nach potenziellen Geschädigten, die durch die rücksichtslose Fahrweise des Mannes gefährdet oder geschädigt wurden. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.