Rund 950.000 Euro aus dem Schulbauprogramm des Landes 2020 – Gesamtvolumen 60 Millionen Euro – fließen nach Speyer. Das teilt das Land mit. „Mit dem Landesschulbauprogramm unterstützen wir die Schulträger ganz wesentlich bei der baulichen Weiterentwicklung unserer Schulen“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig.

60 Projekte würden neu aufgenommen, 460 seien damit insgesamt enthalten. Sie ziehen sich teilweise über Jahre, die Landesförderung wird in Tranchen ausgezahlt, wie Armin Altmeyer, Geschäftsführer der St. Dominikus Schulen GmbH, erklärt. Sie betreibt in Speyer die Edith-Stein- und Nikolaus-von-Weis-Schulen und profitiert jeweils von den Fördermitteln.

Am Edith-Stein-Gymnasium (110.000 Euro) geht es um den Umbau der naturwissenschaftlichen Fachräume, an der Nikolaus-von-Weis-Realschule plus (145.000 Euro) um Brandschutzmaßnahmen, die im Sommer fertig sein sollen, und schon länger abgeschlossene Umbauten. Am Nikolaus-von-Weis-Gymnasium wird mit weiteren 75.000 Euro der Anbau neuer Klassenräume bezuschusst.

Als weitere Schule in privater Trägerschaft steht die Klosterschule St. Magdalena mit 160.000 Euro in der Liste. Dazu kommen fünf Positionen für Einrichtungen in städtischer Trägerschaft: An der Woogbachschule fließen 90.000 Euro für den Erweiterungsbau, der im Prinzip fertiggestellt ist, früher schon bedacht wurde und insgesamt 1,6 Millionen Euro kostete. Das „im Prinzip“ erklärt Stadt-Pressesprecherin Annika Siebert wie folgt: „Es hat sich herausgestellt, dass Jalousien an allen Seiten des Gebäudes unabdingbar sind, sodass nun auch noch welche an der Nordseite angebracht werden.“

Brandschutz am Doppelgymnasium

Am Doppelgymnasium geht es mit je 90.000 Euro um die großen Brandschutzsanierungen, die insgesamt je 1,2 Millionen Euro kosten. Unter anderem sind darin neue Fluchttürme enthalten. Siebert: „Am Umbau des Kellers sowie der Anbringung von Rauchwarnanlagen im Treppenraum beziehungsweise Aufzug wird derzeit noch gearbeitet.“

Für die Integrierte Gesamtschule (IGS) stehen 145.000 Euro im Landesprogramm, die für den noch nicht abgeschlossenen Brandschutz und den schon fertiggestellten Umbau naturwissenschaftlicher Räume mit Gesamtkosten von 833.000 Euro verwendet werden, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt.

In einer Pressemitteilung hat sich der SPD-Landtagskandidat Walter Feiniler lobend über das Landesschulbauprogramm geäußert: „Unsere Schulen müssen dringen modernisiert werden und ich bin froh, dass die Landesregierung viel Geld dafür in die Hand nimmt. Durch die Corona-Pandemie wurde vielen bewusst, dass unsere Schulen besser für die Zukunft ausgestattet werden müssen.“