„Es war eine sehr lange Zeit und ein sehr harter Einschnitt für die Senioren.“ Das sagt Ria Krampitz, Leiterin des Seniorenbüros Speyer. Die Einrichtung darf erstmals seit dem Pandemie-Lockdown wieder besucht werden. Vorherige Terminvereinbarung sei erforderlich, so die Stadt.

Das Seniorenbüro bietet Vermittlung in vielen Lebenslagen, ist aber auch Heimstätte mehrerer Gruppenangebote. Leiterin Ria Krampitz: „In diesen Veranstaltungen kommen Senioren zusammen, die gleiche Interessen haben. Sie erfüllen damit die wichtige Funktion, soziale Kontakte zu ermöglichen.“ All das habe weitgehend geruht. Manche Stammteilnehmer hätten zwar gelegentlich telefoniert oder sich bei Videokonferenzen getroffen. Insgesamt seien in der Zielgruppe die technischen Möglichkeiten dafür jedoch nicht so verbreitet wie in der Gesamtbevölkerung, sagt Krampitz.

Die Angebote starten nach und nach ab kommender Woche wieder. Teilnehmen können vollständig geimpfte, genesene oder tagesaktuell negativ getestete Personen. Es ist jeweils eine Anmeldung im Seniorenbüro unter Telefon 06232 142661 erforderlich. „Man muss sehen, wie es anläuft, und Erfahrungen sammeln“, betont Krampitz. Sie selbst geht Ende August in den Ruhestand und wird es dann nur noch aus der Distanz beobachten. Die „Konzerte am Nachmittag“, die ihr stets sehr am Herzen gelegen hätten und von vielen besonders vermisst worden seien, waren vergangene Woche wieder gestartet. Die Premiere war schlechter besucht als die Termine vor der Pandemie.

Termine veröffentlicht

Die Stadt gibt eine Übersicht, wann die einzelnen Angebote des Seniorenbüros – jeweils unter Einhaltung der Hygieneregeln – wieder beginnen:

- „Englische Konversation“ (Leitung: Peter Kerstjens) ab Montag, 12. Juli

- Digitale Sprechstunde des Internet-Treffs „F@irnet“ ab Dienstag, 13. Juli

- „Französische Konversation“ (Leitung: Gérard Ribeiro) ab Donnerstag, 22. Juli

- „Spanische Konversation“ und Literaturkreis jeweils im August, nähere Informationen dazu im Seniorenbüro

- Töpfergruppe der Hobbywerkstatt ab dem 1. August

- Schreibergruppe ab dem 2. August

- Schnitzergruppe ab dem 17. August

- „Amüsante Mathematik“: 30. August

- Philosophiekreis: Mitte September.