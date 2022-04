52 Seiten umfasst die Präsentation, in der die Stadt Bauprojekte in einem „Drei-Jahres-Plan“ nennt. Das ist sehr ambitioniert.

Es sei nur ein Ausschnitt der vielen Projekte im städtischen Fachbereich für Bauen und Stadtentwicklung, sagt die Oberbürgermeisterin. Überall soll bis 2024 zumindest geplant werden – die bauliche Umsetzung könne aber deutlich länger dauern. Der Zusatz macht die Sache realistisch. Viele der Projekte in den Listen sind nämlich nicht neu, sondern stehen exemplarisch dafür, wie lange Planungen dauern. So hätte zum Beispiel der Heinrich-Lang-Platz früheren Äußerungen zufolge längst in neuem Glanz erstrahlen sollen. Nicht an Ankündigungen, sondern an Ergebnissen wird die Stadt letztlich gemessen. Aber: gut, dass sie ambitioniert und strukturiert vorgeht.