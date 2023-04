Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund um den Jahreswechsel vor 140 Jahren war Speyer im Katastrophenmodus. Der 31. Dezember 1882 ist als der Tag mit dem schlimmsten Rheinhochwasser in die Geschichtsbücher eingegangen. 8,86 Meter betrug der Pegelstand, so viel wurde vorher und nachher nie gemessen. Der Hasenpfuhl versank in den Fluten. Die Verantwortlichen haben daraus gelernt – mit Verzögerung.

Tullas Rheinbegradigung war noch kein Jahrzehnt abgeschlossen, als das Wasser kam. Die siebte Hochwasserwelle des Jahres 1882 wurde nicht nur für Speyer zur Katastrophe. Nach der sechsten Welle im