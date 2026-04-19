Gleich mehrere Verstöße sind laut Polizei bei der Kontrolle eines Autofahrers zwischen Speyer und Dudenhofen aufgefallen. Der 43-Jährige habe am Samstag gegen 18.30 Uhr die nur für Anlieger freigegebene Verlängerung des Brucknerwegs von Speyer-West aus in Richtung Dudenhofen befahren. Sein Auto habe mehrere Mängel aufgewiesen, so die Beamten. Im Inneren seien verbotene Gegenstände wie ein Teleskopschlagstock und ein Einhandmesser sowie Aufputschmittel in geringer Menge gefunden worden. Zudem sei ein Kind ohne Kindersitz befördert worden. Der Fahrer habe sich auch darüber hinaus auffällig verhalten, sodass Drogeneinfluss angenommen wird. Vorläufige Konsequenzen laut Polizeibericht: „Blutprobe und diverse Anzeigen“.